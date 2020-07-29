Boğaz yanması, başta kış ayları olmak üzere her mevsim yaşanabilen, yutkunmayı ve yemek yemeyi zorlaştıran bir sağlık sorunudur. Boğaz yanması bir hastalık değil, hastalığa bağlı olarak gelişen bir belirtidir. Bu nedenle boğaz yanmasına neden olan hastalığı bulmak, tedavi sürecini yönetmek için önemlidir. Peki boğaz yanması neden olur? Boğaz yanmasına neler iyi gelir? İşte detaylar...

Boğaz yanması neden olur?

Boğaz yanması, hastalığa bağlı olarak gelişen bir belirtidir. Boğaz yanmasına neden olan hastalıklardan bazıları; farenjit, tonsilit, GÖRH ve alerjik rinittir. Önemli olan, hekim kontrolüyle doğru tanı koymak ve ona uygun bir tedavi uygulamaktır. Tanı için boğaz yanmasına eşlik eden semptomların varlığı değerlendirilir.

Boğaz yanmasına neler iyi gelir?

- Tuzlu su ile gargara yapmak boğaz yanmasına karşı uygulanacak en etkili yöntemlerden biridir. Ayrıca tuzlu su, bademciklerde meydana gelebilecek şişmeleri de önlemeye yardımcı olur.

- Hindistan cevizi yağı, diş ve diş etlerinin sağlığını korumasının yanı sıra, boğaz hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Anti-bakteriyel özelliği sayesinde bademciklerin yüzeyinde oluşan patojenleri temizler.

- Zencefilli limon çayı da boğaz yanması şikayetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

- Ayrıca papatya, melisa, ıhlamur gibi bitki çayları da boğaz yanmasına birebirdir.

Boğaz yanmasından korunmak için neler yapılmalı?

- Sıcak besinler boğazda tahrişe neden olabileceğinden yiyecek ve içecekler ılık veya soğuk tüketilmelidir.

- Kuru hava da boğazda tahrişlere neden olur. Bu nedenle havayı nemlendirmek gerekmektedir.

- Çok acı ve baharatlı besinlerden kaçınılmalıdır.

- Kafeinli, alkollü, yağlı yiyeceklerden ve çikolatadan uzak durulmalıdır.

- Uyumadan 3-4 saat öncesinde bir şey yiyip içilmemelidir.

- Sıkı kemer ve korse kullanmaktan kaçınılmalıdır.

- Protein bakımından zengin besinler tüketilmelidir.