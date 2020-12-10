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Aktüel Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Aktüel

Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Zanlının savcılıktaki ifadesinde kocasının kendisi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:31:25 -
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Yahşi Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Vedat D'yi (38) meyve bıçağıyla defalarca bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.D'nin (38), emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde kocasının kendisi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, olay günü de tartıştıklarını öne sürdüğü, kavgada bıçakla yaralanan eşinin hayatını kaybetmesinden pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Ş.D, Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde tartıştığı kocası Vedat D'yi meyve bıçağıyla yaralamış, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Ş.D. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.


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