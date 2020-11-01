Bodrum'da taraftarlar, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı kulüp taraftarları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasının duyurulması için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe ve Bodrumspor taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Taraftarlar arasında Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, Bodrum Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Fatih Efe, Göztepe Bodrum Taraftar Grubu sözcüsü Ümit Çetinalp, Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Taner Yaman ve Bodrumspor taraftar Grubu "Asi Tayfa"nın sözcüsü Doğan Yıldırım da yer aldı.

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır, gazetecilere, ilçede taraftarlar grubu olarak mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı her zaman kendilerine ilke edindiklerini söyledi.

Yaşanan deprem felaketinin mağdurlarının acılarını paylaşmak amacıyla "Renklerin Kardeşliği" adı altında bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Özçayır, "İhtiyaç olan malzemeler yaptığımız görüşmelerle belirleniyor. Bununla ilgili kampanyaya destek vermek isteyenler taraftar gruplarının sosyal medya hesapları takip edilebilir. Kullanılmış malzemelerin getirilmemesini rica ediyorum." dedi.

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın da "Kıymetli rakiplerimizle tüm mücadelemiz, rekabetimiz sahada ve tribünlerde. Söz konusu ay yıldızlı bayrağın altında Türk milleti olduğu zaman hepimiz biriz. Gücümüzün son damlasına kadar İzmir'in yanındayız." diye konuştu.

Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Fatih Efe ise beraber olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Yardım malzemelerinin Bodrum Belediyesi aracılıyla İzmir'e ulaştırılacağı kampanyaya, Bodrum Ticaret Odasının da destek verdiği kaydedildi.