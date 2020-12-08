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Aktüel Bodrum'da sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen servis elemanı yaralandı
Aktüel

Bodrum'da sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen servis elemanı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:21:44 -
Bodrum'da sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen servis elemanı yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen paket servis elemanı yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre paket servis yapan İlker Ö, Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'ndeki bir eve sipariş götürdü. Dengesini kaybeden Ö, evin yanındaki 5 metrelik boşluğa yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, sedyeye bağladıkları halatla İlker Ö'yü bulunduğu yerden çıkardı.

İki kolunda da kırıklar olduğu belirlenen yaralı, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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