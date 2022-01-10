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Aktüel Bodrum'da sağanak! Evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı
Aktüel

Bodrum'da sağanak! Evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:58:00 -
Bodrum'da sağanak! Evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçede birkaç gündür süren yağmur akşam etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.

İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı.

Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. İş makineleriyle yapılan çalışmada özellikle menfez ağızlarının çok sayıda araç lastiği tarafından tıkandığı gözlendi. Bu atıkların temizlenmesi için çalışma yapıldı.

"Yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısı böyle bir duruma yol açtı"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgede incelemelerde bulundu, su basan evlere giderek vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Aras, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son üç gündür yağışın etkili olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerin yağıştan daha çok etkilendiğini ifade eden Aras, "Yağış özellikle altyapı çalışması devam eden yerleri daha çok etkiledi. İslamhaneleri Mahallesi'nde uzun yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısı böyle bir duruma yol açtı. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Yaklaşık 15 civarında evin zemin katlarına su girdiğini gördük. Vatandaşlarımızın eşyaları tahrip olmuş, zor durumdalar. Kaymakamımızla da görüştük, hem AFAD hem de belediye tarafından zararlar kesinlikle tazmin edilecektir." diye konuştu.

Aras, bundan sonra bölgenin aynı sıkıntıdan etkilenmemesi için mücadele vereceklerini kaydetti.

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