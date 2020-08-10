Bodrum'da rüzgar ve yağış etkili oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun gayretiyle söndürüldü.
Rüzgar ve kuvvetli yağışın etkili olduğu Bodrum'da yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İlçedeki yoğun yağış nedeniyle elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.