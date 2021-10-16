Bodrum'da kuvvetli rüzgar! Bir tekne karaya oturdu

Muğla-Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu, sahilde yosun ve atıklar oluştu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dün gece Kumbahçe'de bir tekne karaya oturdu. Tekne sahibi, karada yan yatan teknesini kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizde oluşan dalgalar, kumsala yosunun yanı sıra poşet, karton gibi atıkları sürükledi. Sahildeki işletmelerde çalışanlar da sahilde temizlik yaptı.

Kumbahçe sahilinde bir işletmenin çalışanı Naci Almaç, yosunların yanı sıra dalgalarla gelen plastik şişe ve poşet gibi atıkları da topladıklarını söyledi.