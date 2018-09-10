Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu! Mahsur kalan turistleri Sahil Güvenlik kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sığlıkta karaya oturan lüks gezi teknesindeki yerli ve yabancı 39 turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafındankurtarıldı.10 Eylül 2018 Pazartesi 15:25
Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi açıklarında günlük gezi teknesinin sığlığa oturduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, teknedeki yerli ve yabancı turistlerden oluşan 39 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı. Güvenli bir şekilde bota alınan turistler, daha sonra Turgutreis sahiline getirildi. Kurtarılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, sığlığa oturan teknenin ise kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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