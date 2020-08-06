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Gündem

Bodrum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan lüks cip demir toteme çarptı. Kazada 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 06:03:00 -
Bodrum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Berkant Gürleyen'in (25) kullandığı 67 AB 700 plakalı cip, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjü aşarak yol kenarındaki demir tabelaya çarpıp durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle motor bölümünden dumanlar yükselen cip, çevredekilerin yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Gürleyen ve cipteki Berat Aydın (26) hayatını kaybetti. Yaralanan araçtakilerden Alper Bahadır, Metin Kukul ve Sefa Çakal ise olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan kazaya karışan cipin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

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