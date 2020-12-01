Bodrum'da evin çardağında uyuyan kişi çıkan yangında hayatını kaybetti
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evin çardak kısmında çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Yalı Mahallesi İçmeler mevkisindeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin bitişiğindeki çardakta bulunan çekyatta çıkan yangın söndürüldü. Ekipler, yangın sırasında koltukta uyuyan Mehmet Top'un (85) yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.