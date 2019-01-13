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Bodrum'da domuz istilası! 1 kişiyi yaraladılar

Bodrum'da ormanlık alanda odun toplarken domuz sürüsünün saldırısına uğrayıp baldırından yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

13 Ocak 2019 Pazar 19:25
Bodrum'da domuz istilası! 1 kişiyi yaraladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda odun toplayan 16 yaşındaki genç domuzların saldırısına uğradı. Baldırından ağır bir darbe alan genç hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesinde ormanlık alana odun toplamaya giden 16 yaşındaki Emircan Avan, 1 yetişkin 9 yavru domuz ile karşılaştı. Bir anda etraflarını saran domuzlardan kaçmaya çalışan Avan ne yapacağını şaşırdı. Domuzlar bir anda Avan’a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Koşmaya başlayan Avan’ın baldırına ağır bir darbe vuran domuz sürüsü daha sonra saldırıya devam etti.

Ormanda imdat çığlıkları atan Avan’ın imdadına o an yakınlarda bulunan vatandaşlar yetişti. Ellerine aldıkları baltalarla domuzları kovalamaya başlayan vatandaşlar domuz sürüsünü bölgeden uzaklaştırdı. Baldırında derin kesik oluşan Avan, 112 ambulansın gelmesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Domuzlar Bodrum’u sardı

Öte yandan, aç kalan domuzlar Bodrum merkez başta olmak üzere Konacık, Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Yalıkavak Mahallelerinde gündüz vakti yemek aramak için yerleşim yerlerine iniyor. Bazı bölgelerde ise aç kalan domuzlar vatandaşlar tarafından besleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:25
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Yaban domuzu
  4. yaban domuzu saldırısı

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