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Aktüel Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 275 kilogram atık çıkardı
Aktüel

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 275 kilogram atık çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:36:42 -
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliğinde 275 kilogram atık çıkardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Gölköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Dalgıçlar, yaklaşık iki saat süren çalışmada, denizden otomobil panjur parçası, hava filtresi, sahne spot ışıkları, balıkçı malzemeleri, cam ve plastik şişelerin bulunduğu 275 kilogram atık çıkardı.

Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendikten sonra, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada, temizlik çalışması öncesi, denizde Türk Bayrağı açıldı.


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