Bodrum'da çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü
Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri itfaiye görevlilerince kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dirmil Mahallesi Bağarası mevkisindeki tarım arazisinde temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri ölürken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.