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Aktüel Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü
Aktüel

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:14:00 -
Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Akşam saatlerinde Bodrum'da birdenbire bastıran sağanak yağmur, sokakları ve sokakları göle çevirdi. Sokaklarda çöp kutuları, palamutlar, sandalyeler ve masalar sürüklendi. Bitez İlçesi'nde pek çok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte zorlandı. Neyzen Teyfik Caddesi, Atatürk Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çok sayıda sokak sular altında kaldı. Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatılırken, ekipler yolları açmak için harekete geçti.


Şiddetli yağmur ayrıca Bodrum Belediyesi, itfaiye, polis ekipleri ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği'ni alarma geçirdi. Turgutreis-Bodrum karayolu cadde ve sokaklardan gelen su nedeniyle trafiğe kapatılırken, Gümbet ve Konacık yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri sel baskınlarının meydana geldiği alanlarda önlem alarak, üzeri çöplerle kaplı mazgalları temizledi. Yaklaşık 45 dakika süren yağmurun ardından bazı iş yerlerinin depolarının sular altında kaldığı öğrenildi. Bazı vatandaşlar sular altında kalan Dere sokaktaki mazgalları  temizledi.

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