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Gündem Bodrum’da büyük rant soruşturması!
Gündem

Bodrum’da büyük rant soruşturması!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 17:22:00 -
Bodrum’da büyük rant soruşturması!

Ülkemizin tatil cenneti Bodrum, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Bodrum Belediye Başkanı iken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve 22 isim hakkında imar usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili soruşturma izni verildi.

Ülkemizin tatil cenneti Bodrum, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Bodrum Belediye Başkanı iken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve 22 isim hakkında imar usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili soruşturma izni verildi.

Bodrum, rant soruşturmasıyla çalkalanıyor. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Bodrum Belediye Başkanı iken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve 22 isim hakkında imar usulsüzlüğü ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma izni verildi.

RAPORLAR İMZALANDI

Aras ve Kocadon hakkında önceki yıllarda da bazı iddialar gündeme gelmiş, belediyeye operasyon düzenlenmişti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanan raporlarda, imar konusunda Bodrum'da usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının yer alıyor.

56 İŞLEME İNCELEME

Müfettişlerin 44 sayfalık raporunda, hakkında soruşturma açılması istenilenler arasında, zabıtalar, inşaat teknikerleri, ruhsatlardan sorumlu personel, proje kontrol personeli, mimar, Bodrum Belediyesinin eski ve yeni yapı kontrol müdürleri, eski ve yeni imar ve şehircilik müdürleri, eski ve yeni belediye başkan yardımcıları yer alıyor.İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı soruşturmasının ilk karar tarihi 23 Mart 2023. Kararı dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalamış. Karara göre, Bakanlık müfettişleri iddiaları dört konu başlığı altında inceleyip rapora bağlamışlar. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı ikinci rapor ise Bodrum Belediyesi'nin 26 ayrı imar işleminin mercek altına alınmasıyla hazırlanmış. 49 sayfalık ikinci karar ise 20 Eylül 2023'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından onaylanmış. İkinci kararda haklarında işlem yapılan belediye yöneticisi sayısı 25 ve ilk karardaki isimlerin hemen hepsi ikinci kararda da yer alıyor. Başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum Belediyesinin toplamda 56 işlemini inceleyen İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin iddialara konu olan kişiler hakkında soruşturma izni verilmesini talep ettiği ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın soruşturma izni verdiği öğrenildi.

DANIŞTAYA İTİRAZ ETTİLER

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında soruşturma izni istenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve 22 ismin, kararla ilgili Danıştay'a itirazda bulundukları, Danıştay kararı sonrasında soruşturma izinlerinin hayata geçeceği öğrenildi.
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İMAR USULSÜZLÜĞÜ GÜNDEME GELMİŞTİ

Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanı olduğu Mart 2022'de de Bodrum Belediyesi'ne imar usulsüzlükleri iddiaları nedeniyle operasyon başlatılmıştı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) ekiplerinin inceleme başlattığı Bodrum Belediyesi'nde 40 kişilik KOM ekibi İmar Müdürlüğü'ndeki bilgisayar kayıtları, evraklar ve belgeleri toplamıştı.

KOCADON'A HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Öte yandan Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı hakkında, 2012'de verilen bir tadilat yapı ruhsatıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı. Haziran 2020'de Kocadon ve Aytı'nın, Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada mahkeme, sanıkları "görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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