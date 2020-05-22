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Bodrum’a akın akın gelemediler

Her yıl Ramazan Bayramı öncesinde kilometrelerce kuyruk oluşan Bodrum’da yollar bomboş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:03:49 -
Bodrum’a akın akın gelemediler

Her yıl Ramazan Bayramı öncesinde kilometrelerce kuyruk oluşan Bodrum’da yollar bomboş kaldı. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum’a akın eden araçlar 4 kilometrelik yolu 45 dakikada ilerlerken, bu yıl ilçeye giren araç sayısında yüzde 90 oranında düşüş yaşandı.


Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili öncesi Bodrum’a akın eden yerli turistler nedeniyle ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşur, yaklaşık 4 kilometrelik yolu 45 dakikada gecen araç yoğunluğu trafiği felç ederdi. Yaklaşık 1,5 milyon turistin bayramda akın ettiği Bodrum’da korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçeye gelen araç sayısında büyük düşüş yaşandı. Bayram süresi boyunca nüfusu 2 milyona yaklaşan tatil cenneti, sokağa çıkma yasağının da gelmesiyle sessizliğe gömüldü.



Yasak öncesi önlemler arttı


Bodrum’a giren tüm araçlar teker teker kontrol edilirken, hangi şehirden gelirse gelsin izin belgeli olmayan araçlar ilçeden içeri alınmadı. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda en yoğun araç trafiğinin olduğu noktalardan biri olan Torba trafik uygulama noktasında şehir dışından gelen araç sayısı günde 150 bine kadar çıkarken, bu yıl günlük giriş yapan araç sayısının bin araca kadar düştüğü öğrenildi.

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