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Ekonomi

Bodrum Loft, sanatseverleri bir araya getirdi

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde ve GLOBART küratörlüğünde düzenlenen "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliğine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:16:24 -
Bodrum Loft, sanatseverleri bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliği, 15 sanatçının eserleri ile iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimleri buluşturdu.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum'un en yeni turizm tesisi olarak bu yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft'ta, modern mimari ile sanat, aynı çatı altında bir araya geldi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde ve GLOBART küratörlüğünde düzenlenen "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliğine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte modern köy yaşamının oluşturulduğu Bodrum Loft'ta iç mekan ve açık alanlarda sergilenen 134 sanat yapıtından oluşan "Elementler" seçkisi sanatseverlere sunuldu. Ortak alanda yer alan mekana özgü yapıtların yanı sıra Mehmet Mutaf'ın fotoğrafladığı kareler de konuklarla paylaşıldı.

Deniz Çağlar ve Zeynep Utku'nun kurucuları olduğu GLOBART-Bodrum Loft'ta Sanat etkinliğinde Altay Kervan, Aylin Taslak, Begüm Mütevellioğlu, Cengiz Yatağan, Deniz Say, Esra Satıroğlu, Görkem Dikel, Işıl Kapu, Kemal Yazıcı, Leyla Emadi, Metin Kalkızoğlu, Musa Güney, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Nilay Özenbay ve Talya Sever olmak üzere 15 sanatçıya ait eserler sergilendi.

Bodrum Loft'ta yaz boyu sanat etkinlikleri devam edecek.

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