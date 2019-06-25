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Bocce Volo Şampiyonası için Mersin'de yoğun hazırlık

Fransa'da yapılması planlanırken bazı şartların yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye'de düzenlenmesi kararlaştırılan Büyükler 2019 Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği Mersin'de hazırlıklara başlandı- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen:- "Daha önceki şampiyonalarda bütün ülkelerin katılımına açıktı. Şimdi her disiplinin en iyi 16 sporcusu gelecek. Toplamda kota alan 25 ülkenin Mersin'e gelmesini bekliyoruz"- "Türkiye olarak biz de 6 disiplinin 3'ünde Avrupa şampiyonasında kota almıştık. Bu 3 disiplinde yarışacağız ve altın madalya hedefliyoruz"

25 Haziran 2019 Salı 11:22
Bocce Volo Şampiyonası için Mersin'de yoğun hazırlık

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Fransa'da yapılması planlanırken bazı şartların yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek olan Büyükler 2019 Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası için Mersin'de hazırlıklara başlandı.

Uluslararası Bocce Federasyonu tarafından 4 yıl önce Fransa'da yapılmasına karar verilen ancak bu yıl başında Fransız federasyonuyla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bu ülkeden alınan şampiyona, yapılan değerlendirmenin ardından en iyi projeyi sunan Türkiye'ye verildi.

Türkiye'nin 2013 yılında Akdeniz Oyunları'ndaki başarısı göz önünde bulundurularak verilen etkinlik, tek bocce salonunun bulunduğu Mersin'de 5-10 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Mersin'de yapılacak olmasının ardından bocce salonunda da yenileme ve hazırlık çalışmalarına başlandı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, kente gelerek yetkililerden bilgi alıp salonda ne tür yenilemeler yapılacağını görüştü.

Eksiklikler belirlenirken, şampiyonanın kış ayına denk gelmesi nedeniyle salonun açık kısımlarının kapatılmasına, en son 2014'te bir şampiyonaya ev sahipliği yapan salondaki eksikliklerin de belirlenip en kısa sürede yenilenmesine karar verildi.


- "İlk kez kotalı bir dünya şampiyonası olacak"


Türkmen, AA muhabirine yaptığı açılamada, önemli bir önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'deki tesiste yapılmasının kararda etkisi olduğuna dikkati çeken Türkmen, tesiste birtakım eksiklikler olduğunu, bunları yenilemek için çalışma yaparak en kısa zamanda tesisi yenileyeceklerini söyledi.

Türkmen, Erkekler Volo Dünya Şampiyonası'nın bocce sporu açısından önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu uluslararası federasyon olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırladığımız formatın ilk kez uygulanacağı bir dünya şampiyonası. Yani ilk kez kotalı bir dünya şampiyonası olacak. Geçen sene yapılan kıtasal şampiyonalarda kota alan her disiplinde 16 sporcu gelecek. Daha önceki şampiyonalarda bütün ülkelerin katılımına açıktı. Şimdi her disiplinin en iyi 16 sporcusu gelecek. Toplamda kota alan 25 ülkenin Mersin'e gelmesini bekliyoruz. Bazı ülkeler 1, bazı ülkeler 6 sporcuyla değişik kotalar aldıkları için burada temsil edilecekler. Türkiye olarak biz de 6 disiplinin 3'ünde Avrupa şampiyonasında kota almıştık. Bu 3 disiplinde yarışacağız ve altın madalya hedefliyoruz. Bu disiplindeki sporcularımızdan bir tanesi de Mersinli bir sporcu olan Mehmet Can Yakın. Çin'de dünya şampiyonasında madalya almış bir sporcumuz. İnşallah şimdi kendi evinde altın madalya mücadelesi verecektir."

Türkmen, bu şampiyonada erkeklerde altın madalya hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:22
  1. Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası
  2. Mersin

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