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Bocce turnuvası sona erdi

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Kız-Erkek Yarı Final müsabakaları Sümerevler Atletizm Pisti Bocce sahasında yapıldı.

07 Mayıs 2019 Salı 14:27
Bocce turnuvası sona erdi

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Kız-Erkek Yarı Final müsabakaları Sümerevler Atletizm Pisti Bocce sahasında yapıldı.


Adıyaman’da iki gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Kız-Erkek Yarı Final müsabakalarına 10 kız 10 erkek takımı olmak üzere 20 takımdan 80 sporcu mücadele etti. Müsabakaların ardından Türkiye finalisti olan takımlara madalya ve katılım belgelerini takdim ettik.


Adıyaman’da düzenlenen her organizasyonda yüzlerce sporcuyu misafir ettiklerine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “İlimizde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 28 -30 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. İlimizde iki gün boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyor, dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


Adıyaman’da iki gün süren müsabakalarda kızlarda 1. Siirt, 2. Bingöl, 3. Iğdır, 4. Adıyaman olurken, erkeklerde ise1. Adıyaman, 2. Bingöl, 3. Siirt, 4. Kilis oldu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:27
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