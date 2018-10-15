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Böbrekte tümör riski

Böbrek tümörüyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:29
Böbrekte tümör riski


-İdrar yolu tümörleri yaygın bir hastalık mıdır?

-Hayır, aslında tümörlere çok az rastlanmaktadır.

-İdrar yolu tümörleri genellikle ne gibi biçimler alır?

-Bunların büyük çoğunluğu habis tümör olur.

-İdrar yolu tümörlerinin belirtileri nedir?

-İdrarda kan, sidik torbasına idrar getiren kanalın tıkanması ve sonradan gelen enfeksiyon.

-İdrar yolu tümörlerinin belirtileri nedir?

-İdrarda kan, sidik torbasına idrar getiren kanalın tıkanması ve sonradan gelen enfeksiyon.. Fakat...

-İdrar yolunda tümör nasıl teşhis edilir?

-İdrar kanalının röntgenle incelenmesi ve sonda idrar yoluna sokulduğu zaman bir tıkanmaya rastlanmasıyla.

-İdrar yolunda tümörün tedavisi nasıl yapılır?

-İdrar yolunun böbrek ile birlikte alınmasıyla. Ayrıca idrar yoluna girişte idrar torbasının da bir kısmının alınması gerekecektir.

-Bu ameliyatlar ciddi sayılır mı?

-Evet, ama operasyonların büyük çoğunluğunda iyileşme beklenebilir.

-İdrar yolundaki tümörler ameliyat yoluyla tedavi edilebilir mi?

-Evet, zamanında teşhis konmuşsa ve ameliyat yukarıda gösterildiği şekilde yapılırsa.

-Bu tür ameliyatlardan sonra ne kadar zaman hastanede kalınması gerekir?

-Yaklaşık iki ila üç hafta.

-Taşların oluşumunu engellemek mümkün mü?

-Elbette mümkün. Size 24 saatlik idrar analizi ve kan analizi yapılır. Metabolik değerlendirme denilen bu işlemlerle idrarda taş oluşumuna yol açabilecek maddelerin düzeyleri ölçülüp sonuca göre diyet ya da ilaç verilebilir.

-Böbrek taşı ırsî midir?

-Kesinliği yok ama, ailenizde taş hastalığı olanlar varsa, sizde de taş hastalığı olabilir.

Taş oluşumunu engellemek için bol miktarda sıvı alınmalıdır. Özellikle su içilmesi şart..

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:29
  1. böbrek tümörü
  2. böbrek taşı

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