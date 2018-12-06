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Böbrek taşı olanlar, dikkat!

Böbrek taşları idrarda bir azalma olduğunda ve idrarda taş oluşturan maddelerden fazla olduğunda oluşur.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:38
Böbrek taşı olanlar, dikkat!

Kaburgaların altında, yan ve arkada şiddetli ağrı, alt karın ve kasıktan yayılan ağrı, dalgalar halinde gelen ve yoğunluğu artan/azalan ağrı, idrar yaparken ağrı, pembe, kırmızı veya kahverengi idrar, bulanık veya kötü kokulu idrar, mide bulantısı ve kusma, normalden daha sık idrara çıkma, bir enfeksiyon varsa ateş ve titreme, küçük miktarlarda idrar böbrek taşı belirtisidir ve ağrısı dayanılmazdır, yaşayan bilir...

Bu taşlardan kurtulmak için size bir önerimiz var.

Her sabah aç karnına bir fincan soğuk sıkım zeytinyağı içerisine yarım limon sıkın. Limonların en küçük çekirdeği bile bu yaptığınız karışımın içine kaçmamalı. Bu karışımı her gün kahvaltıdan 20 dakika önce 40 gün boyunca için. Vücutta birikmiş olan kum ve taş olarak ne varsa 40. günün sonunda temizlenecektir.

Not: Zeytinyağı mutlaka soğuk sıkım olmalıdır.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:38
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