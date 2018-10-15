Böbrek naklinde ikizler daha şanslı

-Böbrekler bir insandan başkasına başarılı bir şekilde nakledilebilinir mi?

-Evet. Tıbben kolaylıkla yapılabilinmektedir. Ancak zorluklar ameliyat sonrası doku reddi olduğu zaman başlıyor. Bu tepkiler maalesef ameliyattan birkaç hafta veya birkaç ay sonra kendilerini gösterebiliyor.

-Başarılı bir böbrek transplantasyonundan sonra bir böbreğin ölmesinin sebebi nedir?

-Reddetme tepkisi diye anılan bir olay meydana gelir. Her insanın bağışıklık sisteminde yabancı cisimlere karşı koruyucu antikorları bulunmaktadır. Başka hayvanlardan veya insanlardan gelecek doku hücreleri ev sahibi tarafından yabancı olarak görülür ve normal korunma mekanizmaları bunları yok etmek için seferber olurlar. Böylece nakledilen bir böbrek, alıcının beyaz, kan hücrelerinin saldırısına uğrayarak öldürülür.

-Böbrek transplantasyonu ne zaman gerekli olur?

-Bu ameliyat, ancak böbrek yetersizliğinden hayatı tehlikede olan bir kişiye son bir şifa vesilesi olarak yapılır. Bu kategoriye şu durumlar girmektedir: Üremi, fazla kistli böbrekler (polikistik), çeşitli taşlardan ve ileri gelen enfeksiyonlardan kronik böbrek iltihapları ve tek böbreği olan bir hastanın bu böbreğinde habis bir tümörün bulunması.

-Hangi tür böbrek transplantasyonları en çok başarı şansına sahiptir?

-Nakledilmiş bir böbreğin en çok yaşama şansının bu böbreğin ikiz bir kardeşten nakledildiği zaman olduğu görülmüştür.

-Reddetme tepkisini önlemek için çareler var mıdır?

-Evet. Reddetme tepkisi en şiddetli halinde olduğu dönemde bunu yavaşlatmak için bazı metotlar mevcuttur. Imuran gibi ilaçlar ve naklin yapıldığı kısma X ışını radyasyonu yararlı olabilmektedir. Bu yolda, ev sahibinin nakledilen böbreği öldürecek antikorları üretme imkanı bazı hallerde önlenebilinecektir.