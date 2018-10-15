0553 313 94 23

Böbrek naklinde ikizler daha şanslı

Böbrek nakliyle ilgili merak edilenleri derledik...

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
Böbrek naklinde ikizler daha şanslı

-Böbrekler bir insandan başkasına başarılı bir şekilde nakledilebilinir mi?

-Evet. Tıbben kolaylıkla yapılabilinmektedir. Ancak zorluklar ameliyat sonrası doku reddi olduğu zaman başlıyor. Bu tepkiler maalesef ameliyattan birkaç hafta veya birkaç ay sonra kendilerini gösterebiliyor.

-Başarılı bir böbrek transplantasyonundan sonra bir böbreğin ölmesinin sebebi nedir?

-Reddetme tepkisi diye anılan bir olay meydana gelir. Her insanın bağışıklık sisteminde yabancı cisimlere karşı koruyucu antikorları bulunmaktadır. Başka hayvanlardan veya insanlardan gelecek doku hücreleri ev sahibi tarafından yabancı olarak görülür ve normal korunma mekanizmaları bunları yok etmek için seferber olurlar. Böylece nakledilen bir böbrek, alıcının beyaz, kan hücrelerinin saldırısına uğrayarak öldürülür.

-Böbrek transplantasyonu ne zaman gerekli olur?

-Bu ameliyat, ancak böbrek yetersizliğinden hayatı tehlikede olan bir kişiye son bir şifa vesilesi olarak yapılır. Bu kategoriye şu durumlar girmektedir: Üremi, fazla kistli böbrekler (polikistik), çeşitli taşlardan ve ileri gelen enfeksiyonlardan kronik böbrek iltihapları ve tek böbreği olan bir hastanın bu böbreğinde habis bir tümörün bulunması.

-Hangi tür böbrek transplantasyonları en çok başarı şansına sahiptir?

-Nakledilmiş bir böbreğin en çok yaşama şansının bu böbreğin ikiz bir kardeşten nakledildiği zaman olduğu görülmüştür.

-Reddetme tepkisini önlemek için çareler var mıdır?

-Evet. Reddetme tepkisi en şiddetli halinde olduğu dönemde bunu yavaşlatmak için bazı metotlar mevcuttur. Imuran gibi ilaçlar ve naklin yapıldığı kısma X ışını radyasyonu yararlı olabilmektedir. Bu yolda, ev sahibinin nakledilen böbreği öldürecek antikorları üretme imkanı bazı hallerde önlenebilinecektir.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
  1. böbrek nakli
  2. ikiz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Uysal İstanbullulara 3. Havalimanı müjdesi!
    1. Mevlüt Uysal İstanbullulara 3...
    2. Milli Takıma play-off şansı doğdu!
    3. Tüm mahalleyi pamuk yaprak kurtları..
    4. ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldıracak..
    5. Doğubeyazıt'ta 3 kardeşe silahlı..
    6. Horlaması onun gelişmesine kötü engel..
    7. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3..
    8. Arda Turan tutuklanacak mı?
    9. Suudi riyali dolar karşısında çakıldı
    10. Vahap Munyar'dan sosyal medya uyarısı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ için geç..
    12. Düzce'den enflasyonla mücadeleye destek!
    13. Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2..
    14. Böbrek naklinde ikizler daha şanslı
    15. Babamız, peygamber ocağı olduğunu..
    16. İmam Hatip Lisesi
    17. Çiftçiye mazot gübre ilaç desteği..
    18. ANKA Haber Ajansı çalışanları isyan..
    19. Kuzey Kore şart koştu! Trump çok kızacak
    20. Kendi iç dünyamızı düzeltelim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?