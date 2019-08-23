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Boat Show Tuzla’ya geri sayım başladı

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, 5-13 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina’da denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olarak 4’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:42
Boat Show Tuzla’ya geri sayım başladı

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, 5-13 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina’da denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olarak 4’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kendi marinasında düzenlenen tek fuar olduğu belirtilen Boat Show Tuzla, 2020’nin en yeni tasarımlarının yanı sıra, 2019’un son avantajlarını da meraklılarına sunmaya hazırlanıyor.



Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla, 5-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Viaport Marina’da düzenlenecek. Boat Show Tuzla’da boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek ’lansman tekneler’ de Boat Show Tuzla’da denizseverler ile buluşacak.



Beğenilen tekneler deniz üzerinde test edilecek


Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla Fuarı 2018 yılında 30 binden fazla ziyaretçiyi 6 günde ağırlamıştı. Bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30’dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor. Aynı zamanda fuar süresince düzenlenecek seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar da ziyaretçilere keyifli vakit geçirtecek. Çocuklar için hazırlanacak özel etkinlik alanında da ufak denizciler yelken eğitimleri alacak ve yelken sporunun keyfine varacak. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da çocukları ve ailelerine özel bir etkinlik olarak düzenlenecek.



250 milyon TL satış hedefi


Fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuarda bu yıl 250 milyon TL’nin üzerinde satış hedefleniyor. Her yıl yüzde 20’ye yakın bir oranda büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşmalarından Boat Show Tuzla’ da hem yerli hem de yabancı birçok dünya markası yerini alacak.



Dünyanın en önemli markaları Tuzla’da görücüye çıkıyor


Deniz Yatçılık distributörlüğünü yaptığı güçlü markalarının arasına yerli üreticilerden Mazu Yacht’ı da ekledi. Tamamen karbondan yapılan sağlam gövde ve sağladığı üstün seyir performansı ile iddialı modelini fuarda düzenlenecek dünya tanıtımı ile denizseverlerin beğenisine sunacak. Top Leisure firması da Sun Odyssey modeli teknesinin Türkiye tanıtımını fuarda yapmaya hazırlanıyor.


Ayrıca; Turmarin, Fountaine Pajot Motor Yacht, katamaran modelinin Türkiye tanıtımını Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda yapmaya hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:42
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