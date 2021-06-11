  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Soylu duyurdu: Yakalandı
Gölde buldu, 200 metre koşarak denize bıraktı
HAMAS lideri Ortadoğu turuna başlıyor: İran ve Lübnan’ı da ziyaret edecek
Onlarca kırlangıç, akaryakıt istasyonuna konakladı!
Dünya BM'ye borcunu ödeyen İran, kaybettiği hakkını geri kazandı
Dünya

BM'ye borcunu ödeyen İran, kaybettiği hakkını geri kazandı

İran, BM ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için kaybettiği oy kullanma hakkını, borcunu ödedikten sonra yeniden kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:10:00 -
BM'ye borcunu ödeyen İran, kaybettiği hakkını geri kazandı

İran, Birleşmiş Milletlere (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için kaybettiği oy kullanma hakkını, borcunu ödedikten sonra tekrar kazandı.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 senede yaptığı ödemeden fazlaysa, o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın BM'ye aidat borcunu ödediğini duyurdu.

BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcu bulunan İran, BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını yeniden kazanması için gereken 16 milyon dolarlık minimum ödemeyi yaptı ve oy kullanma hakkını geri kazandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin BM'ye aidatını ABD'nin yasadışı yaptırımları yüzünden ödeyemediğini bildirdi.

Ravanchi, "ABD'nin yasa dışı yaptırımları sadece halkımızı ilaçlardan mahrum bırakmadı, aynı zamanda İran'ın BM'ye olan aidatını ödemesini de engelledi. 6 aydır üzerinde çalışıyoruz ve BM, bugün ödemeyi aldığını duyurdu. İnsanlık dışı tüm yaptırımların hemen kaldırılması gerek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay