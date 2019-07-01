BMW tasarım patronu 7 Serisi’nin devasa ızgarasını savundu

Yenilenen BMW 7 Serisi’nin tasarımındaki en kutuplaştırıcı detay otomobilin devasa ızgarası oldu. Aslına bakarsanız firmanın tasarım patronu Adrian van Hooydonk da bunun farkındaydı. Hatta yönetici, eleştirileri önceden kestirmişti fakat güncellenen model için planlanan firma içi hedeflere bağlı kalmak zorundaydı. Motoring’e açıklamalarda bulunan van Hooydonk, “Görevimiz, insanların 7 Serisi ile 5 Serisi arasındaki farkı anlamasını ve fark etmesini sağlamaktı” derken, aynı zamanda bir önceki 7 Serisi’nin önceki jenerasyona çok benzediği nedeniyle eleştirildiğini de kaydetti. Yönetici, “İnsanların 7 Serisi’ni görünce şok olmasını anlayabiliyorum. Eleştirileri fark edebiliyorum. Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Amacım herkesin seveceği bir şey sunmak ancak bu her zaman mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

BMW’nin tasarım patronuna göre, Çin’deki insanlar 7 Serisi’nin güncellenen tasarımına iyi tepkiler veriyor.