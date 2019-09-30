BMW sahiplerine müjde
BMW, BMW Service Inclusive ve Garanti+ servis paketleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun alternatif paketler sunuyor.30 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
BMW, BMW Service Inclusive ve Garanti+servis paketleri ile bakım maliyetleri konusundaki tüm endişeleri ortadan kaldırıyor ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun alternatif paketler sunuyor. BMW modellerinin ilgili süre / kilometre sınırları içerisindeki ve kapsam dâhilindeki bakımı, Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinin yanı sıra; dünyanın dört bir yanında bu sisteme tabi olan BMW Yetkili Servisleri tarafından da ücretsiz karşılanırken BMW tutkunları, orijinal BMW Parçalarının kalite ve güvencesinden dünyanın her yerinde yararlanma imkânına sahip oluyorlar.
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