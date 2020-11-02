BMW i3 200 bininci kez banttan indi

Sürdürülebilir mobilite alanında öncü bir rol üstlenen BMW i3’ün 200 bininci örneği Fluid Black metalik rengiyle banttan indi. Sürdürülebilir mobilite konusunda segmentinin öncüsü olan ve BMW’nin tamamen elektrikle çalışan ilk büyük ölçekli seri üretim modeli BMW i3, sıfır emisyonlu motoru ve karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) yapılmış çevre dostu gövdesiyle 7 yılın sonunda bile temiz ve performanslı sürüş meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şehir hayatında sıfır emisyonlu mobilite için devrim niteliğinde bir otomobil konsepti olarak geliştirilen BMW i3 diğer otomobil üreticilerine de elektrikli mobiliteye geçiş konusunda cesaret verdi.