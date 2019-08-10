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BM'den Yemen'de çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de devam eden çatışmalar ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirterek çatışmalara son verilmesi ve kapsayıcı diyalog çağrısı yaptı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:21
BM'den Yemen'de çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Aden'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı çevresindeki şiddetli çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti. Yemen'de taraflara çatışmalara son vermesi ve kapsayıcı diyalog çağrısı yapan Guterres, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çarşamba gününden bu yana çatışmalar devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:21
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