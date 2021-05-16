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Dünya BM'den şaşırtmayan İsrail ve Filistin çağrısı! Çocuk katillerini yine kınamadılar
Dünya

BM'den şaşırtmayan İsrail ve Filistin çağrısı! Çocuk katillerini yine kınamadılar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:01:00 - 2021-05-16 18:05:15
BM'den şaşırtmayan İsrail ve Filistin çağrısı! Çocuk katillerini yine kınamadılar

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için 3. kez toplandı. Konseye hitap eden Guterres, Gazze ve İsrail'deki ölüm ve yıkımın bir arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü belirterek çatışmalara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve topçu bombardımanları hemen durmalı." dedi.

BM'nin ateşkes için tüm taraflarla görüşmelere devam ettiğini aktaran Guterres, Gazze'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli sivil ölümlerinden dehşete düştüğünü, Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle İsraillilerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Savaş tüm bölge için yeni bir tehlike uyarısı

Tüm liderlerin kışkırtıcı retoriği frenleme ve artan gerilimi yatıştırma sorumluluğunu hatırlatan Guterres, "Çatışmalar sadece İsrailli ve Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir." diye konuştu.

Güvenlik ve insani kriz riski

Genel Sekreter, çatışmaların devam etmesi durumunda kontrol edilmesi zor güvenlik krizi ve insani krizin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de gazetecilerin ofislerinin hedef alınması ve yok edilmesinin son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Guterres, "Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmeli." dedi.

İsrail ve Filistin'e bu "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, "Önümüzdeki tek yol ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı her iki devletin başkentinin de Kudüs olduğu, karşılıklı tanıma, tarafların bir arada barış ve güven içinde olacağı iki devletli çözüm için müzakerelere dönülmesi. Bu şiddet döngüsü ne kadar uzun sürerse, nihai hedefe ulaşmak da o kadar zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de son durum

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin şehit olduğu, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

"İsrail soykırım savaşı yapıyor"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

vatandas

ümmet kendi göbeğini kendi kesmeli kafirden kime fayda gelmişki Filistine arakana dogu Türkistana suriyeye afrikaya yemene ümmetin diriliş vakti gelmiştir. ALLAHU EKBER demek için artık ne bekleniyor.
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Dallı

CAMBAZA BAK CAMBAZA.BM NİÇİN KURULMUŞ KİMLERE HİZMET EDİYOR.GÜÇLÜ BİR TURAN BİRLİĞİ BUNLARIN HEPSİNİN HAKINDAN GELİR
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