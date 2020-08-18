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Aktüel BM'den Mali halkına demokratik kurumların bütünlüğünü koruma çağrısı
Aktüel

BM'den Mali halkına demokratik kurumların bütünlüğünü koruma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:08:04 -
BM'den Mali halkına demokratik kurumların bütünlüğünü koruma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de yaşanan darbe girişimine ilişkin, Mali halkına ülkenin demokratik kurumlarının bütünlüğünü koruması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcülüğü Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mali'deki barışı koruma misyonu, barış gücü MINUSMA ve Genel Sekreter dahil, BM Genel Merkezi'nin Mali'deki durumu çok yakından takip ettiği belirtildi.

"Genel Sekreter Antonio Guterres tüm Mali halkını ülkenin demokratik kurumlarının bütünlüğünü korumaya çağırıyor.'' ifadelerine yer verilen açıklamada, BM'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte, barış ve demokrasiyi güçlendirme çabalarında Malililere eşlik etmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti. Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı. Keita'nın nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

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