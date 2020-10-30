BM'den İzmir depremi için "yardıma hazırız" açıklaması
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Birleşmiş Milletler (BM), İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.
Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.