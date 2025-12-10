BM'den İsrail'e uyarı: Gazze sınırlarında değişikliğe kesinlikle karşıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’nin geleceği ve sınırları hakkında önemli bir açıklama yaptı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze Şeridi’ndeki bir bölgeyi işaret ederek, "sarı hattın" Gazze ile İsrail arasında yeni bir sınır oluşturduğu yönündeki ifadeleri Dujarric’e soruldu. BM Sözcüsü bu yoruma net bir karşı duruş sergileyerek, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" yanıtını verdi. Dujarric ayrıca, BM içinde Gazze’den bahsederken mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını ve İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planına aykırı olduğunu dile getirdi.

BM, Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

"SINIRLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmede bulundu. Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın ‘artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu’ yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız” yanıtını verdi.

Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planına aykırı olduğunu belirterek, BM içinde Gazze’den bahsederken sarı hat değil, mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını kaydetti.

{relation id:1968794 slug:'bmden-ukrayna-aciklamasi-ateskese-yakin-oldugumuzu-hissetmiyoruz'}

{relation id:1968794 slug:'bmden-ukrayna-aciklamasi-ateskese-yakin-oldugumuzu-hissetmiyoruz'}

{relation id:1968781 slug:'vergi-duzenlemelerini-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi'}

{relation id:1968781 slug:'vergi-duzenlemelerini-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi'}

{relation id:1968655 slug:'son-dakika-tbmm-baskani-kurtulmus-komisyonda-dinleme-fasli-bitti'}

{relation id:1968631 slug:'bmden-sama-ilk-ziyaret'}