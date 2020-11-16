BM'den İsrail'e "Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası planını durdurma" çağrısı

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İsrail yönetiminden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 ek konut inşası için ihale sürecini başlatmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti.

Mladenov, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydederek, İsrail yönetimine Givat Hamatos'a yeni konut inşası projesinden vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu konutların inşası halinde Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kenti arasında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri halkasının daha da sağlamlaşacağını ifade eden Mladenov, "Bu, gelecekte bitişik bir Filistin devleti ve her iki devletin de başkenti Kudüs olan 1967 çizgilerine dayanan müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma umutlarına önemli ölçüde zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail yönetimi dün Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.









