SON DAKİKA
BM'den infaz yasasına tepki!
BM'den infaz yasasına tepki!

BM İnsan Hakları Ofisi, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek acilen yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasının acilen yürürlükten kaldırılması gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan misyonu, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail, Meclis'te bugün kabul edilen ayrımcı idam cezası yasasını derhal yürürlükten kaldırmalı. Çünkü bu yasa, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı." denildi.

BM'nin, her koşulda ölüm cezasına karşı olduğu vurgulanan paylaşımda, bu yeni yasanın uygulanmasının, uluslararası hukukun acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezaları yasaklayan hükmünü ihlal edeceği kaydedildi.

Paylaşımda, "Öte yandan bu yasa, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'deki Filistinlilere özel olarak uygulanacağı ve bu kişiler genellikle adil olmayan yargılamalar sonucunda mahkum edildikleri için İsrail'in ırk ayrımcılığını ve apartheid yasağını daha da pekiştirecek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

İran'dan BM'ye sert nota: Dört komşu ülke şikayet edildi
Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş Cuma namazını Bükreş Merkez Cami’de kıldı
Antalya'da dünya devlerini buluşturacak dev zirve! Bakan Kurum'dan BM'de gövde gösterisi: "Kimseyi geride bırakmayacağız!"
Haydut İsrail, BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 21 yaşındaki personeliyle lüks otel odalarında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili bo..
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştiril..
+90 (553) 313 94 23