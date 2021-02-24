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Dünya BM’den flaş açıklama! Çatışmalar sonrası 8 bin kişi yerinden edildi
Dünya

BM’den flaş açıklama! Çatışmalar sonrası 8 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle en az 8 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 21:15:00 -
BM’den flaş açıklama! Çatışmalar sonrası 8 bin kişi yerinden edildi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Marib'de artan çatışmalara dikkati çekti.

Çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk 8 binden fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyen Dujarric, durumun daha kötüye gitmesi durumunda yüz binlerce kişinin daha yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Dujarric, taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

Öte yandan, Yemen'deki savaşa son vermek için yürütülen uluslararası diplomasi trafiği hız kazanıyor.

Kıtlık riski yaşayan ülke için 1 Mart'ta uluslararası yardım konferansı düzenlenecek. Yemen'de kıtlık konusunda "zamanın daraldığı" uyarısı yapan BM, 2021'de ülkede 16 milyon kişiye insani yardım ulaştırmak için yaklaşık 4 milyar dolar fona ihtiyaç duyuyor. 

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

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