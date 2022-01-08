BM'den Filistinlilere iki seçenek: Açlık ya da yıkım!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), geçtiğimiz yılın sonunda Lübnan'da ikamet eden Filistinli mültecilere barınma yardımı olarak sağladığı mali desteği, nedenini açıklamadan azalttığını açıkladı.

Syria TV'nin haberine göre, UNRWA'nın bu kararı, bu yardıma son derece bağımlı olan çok sayıda yoksul ailenin yerinden edilmesine neden olabilir. Suriye'deki savaşta evlerini kaybedip Lübnan'a göç etmek zorunda kalan Filistinli mültecilerin acılarını daha da artırabilir.

Lübnan'daki kamplarda yaşayan 25 bin Suriyeli, eğitim, çalışma ve oturum gibi haklardan mahrum bırakılmış durumda.

UNRWA'nın Beyrut ofisi önünde gösteri

Yardımı durdurma kararı, Suriye ve Lübnan Filistinlilerin Beyrut'taki UNRWA ofisi ve Filistin Büyükelçiliği binası önünde düzenlediği ve Filistinli hareketlerce düzenlenen gösterilerin ardından geldi.

Lübnan'daki ekonomik çöküş ve yaşam koşullarının kötüleşmesi sonrasında son aylarca birçok Filistinli mülteci Lübnan'ı terk etmek zorunda kaldı.

Geçen ay Lübnan'dan ayrılan mültecilerden biri de Muaviye Ebu Hamida.

Filistin-Suriye Gençlik Otoritesi'nin Genel Koordinatör Ebu Hamida, söz konusu gösterileri organize ettiği gerekçesiyle Filistin hükümetinin baskısıyla Lübnan hükümeti tarafından hakkında deport kararı çıkartıldığını söylüyor.

Ebu Hamida, Filistinli mültecilerin aldığı mali yardımı, Avrupa Güven Fonu olan Madad Fonu tarafından sağlandığını belirterek, UNRWA'nın sadece bir aracı olduğuna işaret ediyor.

Dolar yerine Lübnan lirası

Filistinli aktivist, Lübnan'a gelişinden bu yana her aileye 27 dolar gıda, 100 dolar da barınma yardımı yapıldığını belirtiyor.

Ebu Hamida, UNRWA'nın söz konusu yardımları dolar yerine Lübnan lirasıyla ödeyerek azalttığını söylerken, UNRWA'nın Merkez Bankası arasındaki kur farkından yararlanmakla suçladı.

Filistinli aktivist, gıda yardımının 27 dolardan 15 dolara indirildiğini ifade etti.

Resmi ve fiili döviz kurları arasındaki farkın genişlemesiyle, şu an mülteciler normal mali yardım miktarının sadece yüzde 20'sini alabiliyor.

Komisyonculara para ödeme zorunluluğu!

Ebu Hamide, bu kararın arkasındaki amacın, Filistinli mültecilere Suriye'ye dönmeleri için baskı yapmak olduğuna inanıyor.

Ebu Hamide, Filistinlilerin Lübnan'daki ofisten kimlik belgesi alamadığını, bu belgeleri Suriye'den çıkarmak için Suriye'de ilişkileri olan simsarlara yüklü miktarda para ödediklerini söylüyor.

Ebu Hamide'ye göre herhangi bir nedenle hastaneye yatmak isteyen Filistinli mülteciler UNRWA'ya evraklarını göndermesi gerekiyor ve orada kurum masrafları ödemeyi kabul ediyor ya da etmiyor.

Kaynak: Doğru Haber