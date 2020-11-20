  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM'den Etiyopya'da devam eden çatışmalarda "insani koridorlar" açılması çağrısı
Aktüel

BM'den Etiyopya'da devam eden çatışmalarda "insani koridorlar" açılması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:19:07 -
BM'den Etiyopya'da devam eden çatışmalarda "insani koridorlar" açılması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar açılması çağrısında bulundu.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların yarattığı endişe verici insani krize dikkati çekerek, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı duymalarını istedi.

Genel Sekreter, "İnsani koridorlar açılmasını istiyoruz, bu insani yardımların çatışma bölgelerine ulaştırılması için gerekebilir." dedi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırması üzerine Başbakan Abiy Ahmed'in 4 Kasım'da askeri harekat başlatması sonucu yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 36 bin kişi Sudan'a sığındı.

BM'ye göre çatışmaların devam etmesi durumunda ülkeden ayrılmak zorunda kalanların sayısı 6 ay içinde 200 bine ulaşabilir.

- ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü ilan etme olasılığı

Bu arada, ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü ilan etme olasılığı da sorulan Guterres, mevcut durumda tek taraflı her girişimin olumsuz olacağını belirterek, "Şu aşamada tekneyi sallamamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir
Siyaset

Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yöneli..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan faiz kararı ile ilgili mesajlar verdi.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay