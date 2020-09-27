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Aktüel BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı
Aktüel

BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:25:45 -
BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeli olduğunu ifade etti.

Güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayan Guterres, taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin ''anlamlı'' müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı.

Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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