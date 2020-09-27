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Dünya BM'den Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama
Dünya

BM'den Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:28:00 - 2020-09-27 22:40:33
BM'den Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının ardından başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada çatışmaların derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan da misilleme yaptı. 5 Azerbaycanlı vatandaşın hayatını kaybettiği 19 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Azerbaycan, Ermenistan'a karşılık verdi. Yapılan misillemenin sonucunda Ermenistan'a ait askeri teçhizatlar zarar görürken çok sayıda da Ermeni askeri öldürüldü.

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasının ardından başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerden açıklamalar geldi. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamasının ardından Ermenistan diplomasi trafiğine girdi ve destek arayışına girdi.

BM'den 'çatışmalara son verin' açıklaması

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik devam ederken Birleşmiş Milletler'den de açıklama geldi. Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı.

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