BM'de üst düzey bir diplomat 'Gazze'de katliam yapılıyor' dedi ve bakın ne yaptı?

İsrail-Filistin Savaşı'nda 27. güne girilirken Gazze'de şehit olanların sayısı son güncellemeyle birlikte on bine yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında BM'nin etkisiz kaldığını ve başarısız olduğunu ifade ederek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e istifasını verdi.

NTV'de yer alan habere göre; Mokhiber yazdığı istifa mektubunda, "Bir kez daha gözlerimiz önünde bir soykırım yaşanıyor ve bizim BM olarak bunu durdurabilecek gücümüz yok. Yaşananlar tam anlamıyla bir soykırımdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'nın büyük bir bölümü bu dehşet verici saldırılarda suç ortağıdır. Bu hükümetler yalnızca Cenevre Sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmiyor, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor, istihbarat sağlıyor, siyasi ve diplomatik destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Mokhiber, mektubunda ayrıca bölgede iki devletli çözümün artık BM koridorlarında bile şakası yapılan bir konuya döndüğünü söyleyerek, tek devletli bir yapının kurulmasını önerdi.

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Mokhiber, "Tarihi tüm Filistin topraklarında Hrıstiyan, Müslüman ve Yahudilerin eşit haklara sahip olduğu tek bir demokratik laik devletin kurulmasını desteklemeliyiz. Bu yüzden ırkçı, yerleşimci-koloni projesinin ve bölge genelindeki ayrımcılık sonlandırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.