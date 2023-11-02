  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem BM'de üst düzey bir diplomat 'Gazze'de katliam yapılıyor' dedi ve bakın ne yaptı?
Gündem

BM'de üst düzey bir diplomat 'Gazze'de katliam yapılıyor' dedi ve bakın ne yaptı?

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:57:00 -
BM'de üst düzey bir diplomat 'Gazze'de katliam yapılıyor' dedi ve bakın ne yaptı?

Birleşmiş Milletler'de çalışan üst düzey bir diplomat olan Craig Mokhiber, Gazze'de yaşanan katliama kayıtsız kalamayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mokhiber, "Gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz" ifadelerini kullanarak istifasını verdiğini açıkladı.

İsrail-Filistin Savaşı'nda 27. güne girilirken Gazze'de şehit olanların sayısı son güncellemeyle birlikte on bine yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında BM'nin etkisiz kaldığını ve başarısız olduğunu ifade ederek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e istifasını verdi.

 

NTV'de yer alan habere göre; Mokhiber yazdığı istifa mektubunda, "Bir kez daha gözlerimiz önünde bir soykırım yaşanıyor ve bizim BM olarak bunu durdurabilecek gücümüz yok. Yaşananlar tam anlamıyla bir soykırımdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'nın büyük bir bölümü bu dehşet verici saldırılarda suç ortağıdır. Bu hükümetler yalnızca Cenevre Sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmiyor, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor, istihbarat sağlıyor, siyasi ve diplomatik destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Mokhiber, mektubunda ayrıca bölgede iki devletli çözümün artık BM koridorlarında bile şakası yapılan bir konuya döndüğünü söyleyerek, tek devletli bir yapının kurulmasını önerdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mokhiber, "Tarihi tüm Filistin topraklarında Hrıstiyan, Müslüman ve Yahudilerin eşit haklara sahip olduğu tek bir demokratik laik devletin kurulmasını desteklemeliyiz. Bu yüzden ırkçı, yerleşimci-koloni projesinin ve bölge genelindeki ayrımcılık sonlandırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!
İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!

Gündem

İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!

Sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi
Sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi

Gündem

Sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi

BM'de Gazze istifası!
BM'de Gazze istifası!

Dünya

BM'de Gazze istifası!

BM'den katil İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırısına rezil sözler!
BM'den katil İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırısına rezil sözler!

Gündem

BM'den katil İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırısına rezil sözler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YORUM

HAYIR ÜÇKAĞITÇILIK YAPMA PİSLİK DEFOL LAİK DEVLETLERİ MÜSLÜMANLARIN BAŞINA BELA ETTİNİZ SİZ RAHAT ETİNİZ ARTIK LAİK DEVLETİN OLMASINA SEN KARAR VERMEYECEKSİN ARTIK MÜSLÜMANLAR OLARAK LAİK DEVLET İSTEMİYOR MÜSLÜMANLAR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23