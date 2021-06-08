  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

DEVA Partisi'nden istifa etti, Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var

Riyakarlığın ispatı! HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki fark

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Ortalık karışacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için flaş talep

'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Firari vatan haini Can Dündar'a soğuk duş

Alman basınından çarpıcı analiz: Türkiye ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı

Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK'nın savaşı Kürt halkı için değil
Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif
Özat'ın Belözoğlu'nu suçladığı FETÖ fotoğrafı başkasına ait çıktı
Dünya BM'de korkutan uyarı: Bu artık ölüm kalım meselesi
Dünya

BM'de korkutan uyarı: Bu artık ölüm kalım meselesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika ülkesi Etiyopya'da yer alan Tigray kenti için kıtlık uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:15:00 -
BM'de korkutan uyarı: Bu artık ölüm kalım meselesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulundu.

Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Tigray'daki birçok bölge kıtlığın eşiğinde, gereken fonlar ve insani erişim artırılmazsa durum daha da kötüye gidecek." şeklinde açıklama yaptı.

Guterres, şimdi atılacak adımların birçok kişi için "ölüm kalım" meselesi anlamına geldiğini vurguladı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesindeki insani durumdan endişe duyuyor.

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay