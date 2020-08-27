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Ekonomi BMC’den 1 hafta Kovid-19 tatili
Ekonomi

BMC’den 1 hafta Kovid-19 tatili

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir fabrikasında üretime 1 hafta ara verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:56:00 -
BMC’den 1 hafta Kovid-19 tatili

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonucu, gerek Türkiye gerekse BMC’nin benzeri daha önce görülmemiş bir dönemden geçtiği belirtildi. Açıklamada, bu dönemde tüm devlet kurumlarıyla iletişim halinde süreci yakından takip ederek salgına ilişkin gerekli tüm tedbirlerin ilk andan itibaren alındığı ve alınmaya da devam edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: “Pandemi Koordinasyon Kurulumuzun öncülüğünde çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği için 25 Ağustos 2020 Salı itibarıyla tedbiren İzmir fabrikamızın bir hafta süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Tüm çalışanlarımız fabrikamıza geri dönüşlerinde detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olup, çıkacak sonuçlara göre gerekli koruyucu ve önleyici planlamalar yapılmaya devam edilecektir. Büyük BMC ailesi olarak bu zorlu sürecin milletimizin güç birliği, destek ve kararlılığıyla omuz omuza aşılacağına yürekten inanıyor ve bu dönemi en kısa zamanda ülkemiz ekonomisi ve insanımızın sağlığı açısından en az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz.”

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