BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

Kamyonlar Almanya’nın Hannover şehrinde, IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı. TUĞRA yepyeni ve stratejik tasarımı ile dikkat çekiyor. Şantiyede veya yolda; her yükte, her koşulda azami performansı sağlayan motor gücüne sahip kamyonlar, verimli motor - şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yedek parça çözümleri, optimize edilmiş bakım aralıkları ve düşük toplam işletme maliyetiyle cep dostu olan TUĞRA, bütün performans testlerinden başarıyla geçti.

ERGONOMİK, KONFORLU

TUĞRA’nın talep göreceğini belirten BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şunları kaydetti: “Oğuz lisanında ‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padişah mührü’ anlamına gelen TUĞRA, BMC’nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’ ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vaat ediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin ve sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC TUĞRA, gündüz ve gece her türlü göreve hazır.