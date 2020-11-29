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Aktüel BM yetkilisinden Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışmaları durdurma çağrısı
Aktüel

BM yetkilisinden Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışmaları durdurma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:06:25 -
BM yetkilisinden Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışmaları durdurma çağrısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler'e Hudeyde'deki çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

Guha, Hudeyde'de Husi milisler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Geçen hafta kentte sivillerin öldüğü saldırıların olduğunu hatırlatan Guha, Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

Guha, Hudeyde'de ateşkesin sağlanmasının ve insani durumun daha da kötüleşmesine sebep olan askeri gerilimi durdurmanın vaktinin geldiğini kaydetti.

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA), ateşkes için olumlu bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını belirten Guha, Yemenli tarafları, aralarındaki anlaşmazlıkları, çatışarak değil sivillerin korunduğu uygun mekanizmalar aracılığıyla çözmeye çağırdı.

Yemen ordusu bugün, Husiler'in ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde düzenlediği topçu saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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