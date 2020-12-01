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Aktüel BM: Yemen'de 6 yıldır süren iç savaş 233 bin kişinin ölümüne yol açtı
Aktüel

BM: Yemen'de 6 yıldır süren iç savaş 233 bin kişinin ölümüne yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:14:02 -
BM: Yemen'de 6 yıldır süren iç savaş 233 bin kişinin ölümüne yol açtı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle 233 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yemen'de 2015'ten bu yana çatışmalar ve ona bağlı nedenlerle, 233 bin kişi yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Yemen'de iç savaşın yol açtığı can kayıplarının kritik eşiğe ulaştığı ve ülkede acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

OCHA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada da 6 yıldır süren iç savaşın kurbanlarından 131 bininin açlık, sağlık hizmetleri ve altyapıdaki yetersizlikler gibi dolaylı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmaların 2020'de yoğunlaştığına işaret edilen açıklamada, bu yıl itibarıyla 1500 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

- "Yemen riyali 2015'ten bu yana yüzde 250 değer kaybetti"

Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede savaşla geçen yılların, yerel para birimi Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybetmesine yol açtığını ve gıda fiyatlarının yüzde 140 arttığını duyurdu.

Açıklamada, çatışmaların başında 1 milyon kişi olan yardım kapsamının 13 milyona yükseldiği kaydedildi.

WFP, ayrıca Yemen krizinde mahsur kalan milyonlarca kişinin günlük hayatının giderek daha da zorlaştığının altını çizdi.

- Yemen'de iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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