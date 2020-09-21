  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Temsilcisi'nden Yemenli taraflara "barış için ilk adımı atmaları" çağrısı
Aktüel

BM Temsilcisi'nden Yemenli taraflara "barış için ilk adımı atmaları" çağrısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths: - "Bugün düşünmenizi ve Yemenlilere ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri barışı getirmek için ilk adımı atma konusunda cesur olmanızı temenni ediyorum

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:09:48 -
BM Temsilcisi'nden Yemenli taraflara "barış için ilk adımı atmaları" çağrısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de çatışan taraflara barış yolunda ilk adımı atma konusunda cesur olmaları çağrısında bulundu.

Griffiths, Dünya Barış Günü münasebetiyle Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajında, Yemen'de savaşan taraflara seslenerek, "Bugün düşünmenizi ve Yemenlilere ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri barışı getirmek için ilk adımı atma konusunda cesur olmanızı temenni ediyorum." dedi.

Yemen'deki çatışmaları bitirmek için acilen birlikte çalışma çağrısı yapan Griffiths, şunları kaydetti:

"Dünya Barış Günü'nü kutlarken şunu düşünmemiz gerek; Yemen'i parçalayan, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin trajedisine yol açan 5 yıllık savaşta bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle Yemenlilerin çektiği acılar had safhaya ulaştı."

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
İYİ Partili Koray Aydın'ın delege oyunu ortaya çıktı! Partililer tepki gösterdi
Siyaset

İYİ Partili Koray Aydın'ın delege oyunu ortaya çıktı! Partililer tepki gösterdi

2. Olağan Kongresi öncesinde İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın delegelere blok liste ve ‘yazılmayacaklar’ lis..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı