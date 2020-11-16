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Aktüel BM Temsilcisi, Libyalı yetkililerle petrol kurumlarının birleştirilmesini görüştü
Aktüel

BM Temsilcisi, Libyalı yetkililerle petrol kurumlarının birleştirilmesini görüştü

BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams, El-Berika kentinde Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ve Petrol Tesisleri Muhafız Komutanı Ali ed-Dib ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:41:48 -
BM Temsilcisi, Libyalı yetkililerle petrol kurumlarının birleştirilmesini görüştü

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'daki krize çözüm çabaları kapsamında Libyalı yetkililerle ülkedeki petrol kurumlarının birleştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını ele aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre UNSMIL Temsilcisi Williams, El-Berika kentinde Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, Petrol Tesisleri Muhafız Komutanı Ali ed-Dib ile bir araya geldi.

Toplantıda Libya'daki petrol kurumlarının tek çatı altında toplanması ve yeniden yapılandırılmasına odaklanıldığı aktarılırken, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

BM bünyesindeki UNSMIL, siyasi çerçevesi Berlin Konferansı ve Suheyrat Anlaşması'na göre çizilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'na öncülük diyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkenti ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle istikrarsızlıkla boğuşan Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti. İstikrarın tesis edilemediği ülkede başta hükümet ve parlamento olmak üzere pek çok resmi kurum bölünmüş durumda.

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