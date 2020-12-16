  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM: Suriye'de yoksulluk yüzünden "bodur" çocukların sayısı artıyor
Aktüel

BM: Suriye'de yoksulluk yüzünden "bodur" çocukların sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:14:52 -
BM: Suriye'de yoksulluk yüzünden "bodur" çocukların sayısı artıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Suriye'nin kuzeybatısındaki çocukların yüzde 34'ünün, yani 5 yaş altı her 3 çocuktan birinin bodur kaldığını tahmin ediyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, Suriye'nin kuzeyinde yoksulluk nedeniyle çocukların üçte ikisinin okulu bırakmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Ülke içinde yerinden edilenlerin yüzde 80'inin gelirinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısında büyüme geriliği yaşayan ve bodur kalan çocukların sayısında yüzde 5 artış olduğunu söyledi.

Lowcock, "Suriye'nin kuzeybatısındaki çocukların yüzde 34'ünün, yani 5 yaş altı her 3 çocuktan birinin bodur kaldığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Suriye'de ekimde rejimin kendi kontrolü altında olmayan Rakka'ya gıda yardımlarını iki ay boyunca engellediğini vurgulayan Lowcock, ülkenin kuzeydoğusunda da yerel yetkililerin Suriye Arap Kızılayı'nın Hol ve Roj kamplarına yardımını askıya aldığını ifade etti.

Lowcock, Hol kampında 3 çocuğun çıkan yangında hayatını kaybettiğini, kış aylarında çadır yangınlarının artabileceği uyarısında bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay