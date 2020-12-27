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Aktüel BM Özel Temsilcisi'nden "2021'de Yemen'deki savaşın sona ermesi" temennisi
Aktüel

BM Özel Temsilcisi'nden "2021'de Yemen'deki savaşın sona ermesi" temennisi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:17:49 -
BM Özel Temsilcisi'nden "2021'de Yemen'deki savaşın sona ermesi" temennisi

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 2021'de Yemen'deki savaşın tamamen sona ermesi temennisinde bulundu.

Griffiths'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen Özel Temsilcisi, BM'ye bağlı Siyasi İşler ve Barış İnşası Departmanı'nın dijital dergisine konuştu.

Yemenliler için 2020'nin, dökülen kan, iç göç, ekonomik çöküşün sürmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir yıl olduğunu belirten Griffiths, Yemenli tarafların ateşkese varması ve siyasi sürecin yeniden başlaması için ara buluculuğa devam ettiklerini kaydetti.

Anlaşamadıkları konuları görüşmek ve ilerleyebilecekleri gerçek bir yol bulmak için tarafların bir araya gelme zamanının geldiğini aktaran Griffiths, "2021'de Yemenli çatışan tarafların, bölgesel kazançlar elde etmek gibi dar ufuklardan çıkarak, Yemenlilerin ihtiyaçlarına öncelik vermesi ve savaşın tam olarak sonlanması için tüm tarafları kapsayacak bir siyasi çözüm sürecinin başlamasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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