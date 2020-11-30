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Aktüel BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın 4. tur için toplanıyor
Aktüel

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın 4. tur için toplanıyor

Forum, ülkeyi geçiş döneminde yönetecek isimleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:20:03 -
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın 4. tur için toplanıyor

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkeyi geçiş döneminde yönetecek Başkanlık Konseyi Başkan'ı ve Başbakan'ın seçilmesini görüşmek üzere sanal ortamda video konferans yöntemiyle yarın başlıyor.

Forumun isminin gizli kalmasını isteyen bir katılımcısı AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) ülkedeki geçiş dönemini yürütecek isimleri görüşmek üzere Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun dördüncü tur toplantısını yarın düzenleyeceği" bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) öncülüğünde seçilmiş 75 Libyalının bir araya gelmesiyle düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, son olarak 25 Kasım'da toplanmıştı.

- Libya Siyasi Diyalog Forumu

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihlerinde Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumda Libya için seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılıyor. Katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra Tobruk Temsilciler Meclisi'nden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki temsilciler de bulunuyor.

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